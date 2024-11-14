Общество

Молодежь Псковской области может поучаствовать в форуме «Вау-эффект»

Молодежь Псковской области приглашают принять участие в III форуме молодёжных креативных проектов «Вау-эффект». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в комитете по молодежной политике Псковской области.

Изображение: комитет по молодежной политике Псковской области

Форум направлен на поиск талантливых молодых людей и формирование творческих коллективов, которые будут создавать инновационные проекты для развития малых городов региона в области культуры, искусства и креативных индустрий.

В рамках проекта будет проведён отбор идей, которые будут учитывать местную идентичность, культуру и традиции людей, а также соответствовать запросам и интересам местных жителей.

На форуме будут представлены проекты по следующим направлениям: «Внутренний мир» — проекты, отражающие взаимосвязь человека и его ценностей; «Семейные ценности» - проекты, раскрывающие суть и красоту семейных ценностей, взаимоотношений и традиций; «Симфония смыслов» — проекты, раскрывающие общечеловеческие смыслы и ценности, погружающие аудиторию в мир ценностей, объединяющих общество и страну.

К участию приглашаются молодые люди в возрасте от 14 до 35 лет. Регистрация доступна до 5 декабря по ссылке.

Чтобы подать заявку, необходимо снять короткий видеоролик, аудиокомпозицию до 3 минут или создать сценарий к театральной постановке до 3 страниц текста 12 шрифтом на тему общечеловеческих ценностей.

20 лучших проектов будут отобраны, а их авторы приглашены на финал 10 декабря, где пройдет защита проектов перед федеральными экспертами и кинорежиссерами.

Каждый проект получит возможность поддержки партнеров, наставников и рекомендации от экспертов.

Организаторы форума — центр социального проектирования и добровольчества «Команда 2018», центр молодёжи и общественных инициатив, при поддержке президентского фонда культурных инициатив и комитета по молодёжной политике Псковской области.