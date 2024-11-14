Общество

Улучшение физической и огневой подготовки сотрудников УИС обсудили в Пскове

В Псковском филиале университета ФСИН России прошел межвузовский круглый стол на тему: «Актуальные проблемы физической и огневой подготовки в уголовно-исполнительной системе». Мероприятие собрало представителей образовательных учреждений и сотрудников УФСИН России по Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе вуза.

Фотографии: пресс-служба Псковского филиала университета ФСИН России

Заместитель начальника филиала университета ФСИН Роман Иваняков подчеркнул важность формирования у сотрудников УИС психологической устойчивости и навыков физической и огневой подготовки. Он выразил надежду, что участники круглого стола смогут найти решения для повышения квалификации специалистов, которые должны постоянно развивать свои стрелковые способности и уверенное обращение с оружием.

Круглый стол был организован кафедрой физической, огневой и тактико-специальной подготовки и прошел на трех дискуссионных площадках. Участники обсуждали использование физической силы, специальных средств и огнестрельного оружия в профессии, а также проблемы организации тренировок в ведомственных вузах.

Представитель специального назначения «Зубр» УФСИН России по Псковской области отметил, что всегда нужно работать над моральными и волевыми качествами, чтобы оставаться психологически устойчивым в сложных условиях службы. Он поделился опытом занятий, которые помогают развивать смелость, устойчивость и самообладание.