Общество

В Пскове стартовала IV Международная научно-практическая конференция при поддержке ГК «Титан»

В Пскове при поддержке ГК «Титан» стартовала IV Международная научно-практическая конференция по наращиванию технологических проектов в химической промышленности «Химия, технология и инжиниринг полимерных материалов». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ГК «Титан».

Фото: пресс-служба правительства Псковской области

В пленарном заседании приняли участие губернатор Псковской области Михаил Ведерников, председатель Совета директоров ГК «Титан» Михаил Сутягинский, представители Министерства промышленности и торговли Российской Федерации, Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, специалисты отраслевых объединений, бизнеса и научного сообщества, а также команды молодых ученых.

В своем выступлении Михаил Сутягинский отметил, что конференция направлена на поддержку прикладных научных исследований и экспериментальных разработок в области химической промышленности, а также формирование программы поддержки межотраслевого научного сотрудничества в части разработки и реализации особо важных химико-технологических проектов. Он особенно подчеркнул, что в современных условиях промышленность может развиваться только в тесном сотрудничестве с наукой.

Губернатор региона Михаил Ведерников обратил внимание, что совместными усилиями властей региона с инвесторами, ПсковГУ при поддержке профильного министерства в периметр нового нацпроекта «Новые материалы и химия» включен якорный резидент ОЭЗ «Моглино» — «Титан-Полимер».

«Это не только дополнительные возможности, но и дополнительная ответственность. Сейчас перед нами стоит задача обеспечить непрерывную подготовку высококвалифицированных кадров. Ее мы будем решать общими усилиями области, опорного вуза и соответствующих предприятий. Международная конференция, которую Псков принимает впервые, важный инструментов этой работы. Мы укрепляем репутацию Псковской области как центра притяжения научных кадров. Показываем перспективы карьерного и профессионального роста», - сказал Михаил Ведерников.

«У каждого руководителя и собственника бизнеса есть особая ответственность перед молодыми специалистами — это поддержка научной и исследовательской деятельности. Последние четыре года мы живем в условиях перемен, когда стремительно меняется экономика не только нашей страны, но и мира. Это время преодоления и время возможностей. Начиная с 2014 года, в химической отрасли уже реализовано 128 инвестиционных проектов, где объем инвестиций в основной капитал составил более 5 трлн рублей. Увеличилась доля химического комплекса в обрабатывающих производствах», - отметил Михаил Сутягинский.

Федеральные эксперты и ученые в рамках заседания затронули роль промышленных предприятий в реализации программ развития химической отрасли на примере АО «ГК «Титан», обсудили вопросы тиражирования обучающих практик и подготовки будущих специалистов под запросы промышленных предприятий.