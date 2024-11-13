В Пскове стартовала IV Международная научно-практическая конференция при поддержке ГК «Титан»

В Пскове при поддержке ГК «Титан» стартовала IV Международная научно-практическая конференция по наращиванию технологических проектов в химической промышленности «Химия, технология и инжиниринг полимерных материалов». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ГК «Титан».
Фото: пресс-служба правительства Псковской области
В пленарном заседании приняли участие губернатор Псковской области Михаил Ведерников, председатель Совета директоров ГК «Титан» Михаил Сутягинский, представители Министерства промышленности и торговли Российской Федерации, Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, специалисты отраслевых объединений, бизнеса и научного сообщества, а также команды молодых ученых.
В своем выступлении Михаил Сутягинский отметил, что конференция направлена на поддержку прикладных научных исследований и экспериментальных разработок в области химической промышленности, а также формирование программы поддержки межотраслевого научного сотрудничества в части разработки и реализации особо важных химико-технологических проектов. Он особенно подчеркнул, что в современных условиях промышленность может развиваться только в тесном сотрудничестве с наукой.
Губернатор региона Михаил Ведерников обратил внимание, что совместными усилиями властей региона с инвесторами, ПсковГУ при поддержке профильного министерства в периметр нового нацпроекта «Новые материалы и химия» включен якорный резидент ОЭЗ «Моглино» — «Титан-Полимер».
«У каждого руководителя и собственника бизнеса есть особая ответственность перед молодыми специалистами — это поддержка научной и исследовательской деятельности. Последние четыре года мы живем в условиях перемен, когда стремительно меняется экономика не только нашей страны, но и мира. Это время преодоления и время возможностей. Начиная с 2014 года, в химической отрасли уже реализовано 128 инвестиционных проектов, где объем инвестиций в основной капитал составил более 5 трлн рублей. Увеличилась доля химического комплекса в обрабатывающих производствах», - отметил Михаил Сутягинский.
Федеральные эксперты и ученые в рамках заседания затронули роль промышленных предприятий в реализации программ развития химической отрасли на примере АО «ГК «Титан», обсудили вопросы тиражирования обучающих практик и подготовки будущих специалистов под запросы промышленных предприятий.