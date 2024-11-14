Общество

Семь эконарушений в деятельности «Горводоканала» выявлены вблизи деревни Кусва Псковского района

Выбросы нефтепродуктов, фосфатов и цинка в реку Великую выявлены в работе очистных сооружений «Горводоканала» вблизи деревни Кусва Псковского района. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ведомстве.

Фото здесь и далее: пресс-служба Северо-Западного управления Росприроднадзора

В рамках надзора Северо-Западным управлением Росприроднадзора установлено, что руководитель организации не имеет подготовки в области охраны окружающей среды и экологической безопасности. Программа производственного экологического контроля не соответствуют установленным требованиям. В отчете об организации и о результатах осуществления производственного экологического контроля представлена неполная и недостоверная информация.

Лаборатория Северо-Западного управления Росприроднадзора провела исследования проб сточных вод, сбрасываемых в реку Великая после очистных сооружений. По итогу были выявлены превышения по:

нефтепродуктам;

БПКполн;

взвешенным веществам;

фосфатам;

меди;

цинку;

на источниках промышленных выбросов в атмосферный воздух зафиксированы превышения по сероводороду.

За выявленные нарушения юридическое и должностное лицо привлечены к административной ответственности с назначением штрафов на общую сумму 90 000 рублей. Также предприятию выдано предписание об устранении выявленных нарушений.

Сейчас проводится работа по расчёту вреда, причиненного реке Великой сбросом недостаточно очищенных стоков.