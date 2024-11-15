Общество

Каждый второй пскович слышит от руководителя нецензурные выражения – опрос

«Непереводимую игру слов с использованием местных идиоматических выражений» слышат от коллег 7 из 10 псковичей, от начальства — каждый второй. К такому выводу пришли аналитики сервиса по поиску высокооплачиваемой работы Superjob по итогу опроса, в котором приняли участие работающие экономически активные горожане из Пскова.

В 44% компаний на совещаниях можно услышать ненормативную лексику: 13% опрошенных регулярно имеют дело с нецензурными выражениями, а 31% — время от времени. Из уст руководителя 9% постоянно слышат ненормативную лексику, еще 38% — периодически. Чаще всего же бранные слова можно услышать в беседах между коллегами: 20% опрошенных назвали эту ситуацию регулярной, еще 48% — эпизодической. При этом в том, что сами используют нецензурные выражения, псковичи признаются реже: о постоянном сквернословии рассказали 7%, о периодическом — еще 38%.

Нецензурная лексика чаще распространена в мужских коллективах. Женщины реже позволяют себе сквернословие и чаще делают замечания матерящимся. Интересно, что псковичи 35—45 лет чаще тех, кто моложе, и тех, кто старше, рассказывали о том, что слышат нецензурную лексику от коллег, что делают замечания по этому поводу, и реже — что позволяют себе сквернословить. Среди представителей распространенных профессиональных групп чаще всего с использованием ненормативной лексики изъясняются рабочие строек и производств, водители, складской персонал. Далее следуют ИТР и руководители всех уровней: «Другого языка не понимают», — отзываются они о подчиненных. Среди традиционно женских профессий отличились бухгалтеры, ненормативная лексика среди них нередка: «Это очень плохо, но на работе — сплошной стресс».