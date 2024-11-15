Общество

Три семейные пары отметили «золотую» свадьбу в Бежаницком районе

В начале ноября три семейные пары отметили «золотую» свадьбу в Бежаницком районе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в администрации Бежаницкого района.

Фото здесь и далее: администрация Бежаницкого района

Медали «50 лет совместной жизни» от губернатора Псковской области Михаила Ведерникова были вручены Борису и Тамаре Андреевым, Ивану и Татьяне Либерг, Петру и Людмиле Баркановым.



«От всей души поздравляем юбиляров с этой замечательной датой! Полвека, прожитые вместе, – это целая эпоха, наполненная заботой и уважением. Пусть ваш опыт станет примером настоящей любви и преданности для молодого поколения!» - отметили в администрации.