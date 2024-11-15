Общество

В Великих Луках осужденные к принудительным работам помогают в уборке города

В добровольном порядке и в свободное от основной работы время осужденные, отбывающие наказание в виде принудительных работ в исправительном центре №1 города Великие Луки, приняли участие в мероприятии по благоустройству и подготовке к зимнему периоду общественных городских территорий. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УФСИН России по Псковской области.

Фотографии: пресс-служба УФСИН России по Псковской области

Порядок был наведен на улице Горицкая. Под контролем сотрудников уголовно-исполнительной системы осуждённые очистили тротуары и обочины дорог от накопившейся за лето грязи и пыли, а также убрали мусор вдоль пешеходных переходов.

Работы проведены на основании соглашения, заключенного между муниципальным предприятием «Спецавтохозяйство» и пенитенциарным учреждением.

«На протяжении долгого времени мы активно взаимодействуем с данной организацией. Результат виден и жителям, и гостям города Великие Луки. Осужденные по собственному желанию откликаются на участие в общественно-значимых инициативах. Это может быть учтено при определении степени их исправления, а также повлиять на решение вопроса об условно-досрочном освобождении от дальнейшего отбывания наказания», — отметил заместитель начальника ИЦ-1 УФСИН России по Псковской области Артем Облуков.