Губернатор контролирует строительство объектов здравоохранения и образования в Себежском районе и Пыталовском округе

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников 15 ноября контролирует строительство и реконструкцию объектов здравоохранения и образования в Себежском районе и Пыталовском муниципальном округе. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.
Фото: Михаил Ведерников / Telegram-канал
«Сегодня работаю в Себежском районе и Пыталовском муниципальном округе. На контроле – строительство и реконструкция объектов здравоохранения и образования», - написал глава региона.
«Подробности позже», - добавил глава региона.