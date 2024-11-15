Суд обязал «РЖД» отремонтировать железнодорожные пути в Псковской области

По иску псковского транспортного прокурора суд обязал ОАО «РЖД» провести ремонт железнодорожных путей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковской транспортной прокуратуре.
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На участках железнодорожных путей, обслуживаемых Псковской и Дновской дистанциями пути – структурными подразделениями Октябрьской дирекции инфраструктуры Центральной дирекции инфраструктуры – филиала ОАО «РЖД» требовались подъемочные ремонтные работы общей протяженностью 375 км.
Транспортный прокурор подал иск в суд, который удовлетворил его требования.