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Общество

Начинается видеотрансляция программы «Семейные ценности»: Особенные дети

15.11.2024 13:05|ПсковКомментариев: 0

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Семейные ценности», которая в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).     

У каждого есть свои особенности. Темперамент, внешность, нюансы здоровья - все это создает нашу индивидуальность. У кого-то особенности выражены меньше, у кого-то - ярче. И среди нас есть особенные люди, которым приходится сложнее других. Для большинства из нас самостоятельно приготовить еду, сходить в магазин, помыться - это простые действия, но таким людям они даются с трудом. Некоторым для этого приходится учиться всю жизнь. О таких особенных людях и поговорят в сегодняшней программе.

Где найти поддержку, если ребенку поставили диагноз? Какая работа проводится в нашей области с такими особенными детьми?

Эти и другие вопросы ведущие Анастасия Осипова и Артем Татаренко сегодня обсудят с директором Центра лечебной педагогики и дифференцированного обучения Андреем Царёвым. 

Теги: #семейные ценности
Источник: Псковская Лента Новостей
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