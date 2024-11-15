Общество

«Росгосстрах» получил «серебро» в рейтинге лучших работодателей РФ по версии журнала Forbes

«Росгосстрах» вновь подтвердил свой высокий статус, получив «серебро» в рейтинге лучших работодателей России по версии бизнес-издания Forbes. В этом году в список вошли 167 компаний, среди которых 5 страховщиков. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в страховой компании.

Рейтинг Forbes составляется ежегодно по специально разработанной методике, где компании оцениваются по ключевым аспектам ESG-повестки и распределяются по четырем группам: «Платина», «Золото», «Серебро» и «Бронза». Наибольшее значение в оценке (по 40%) уделяется социальной политике компании (включая зарплаты, обучение сотрудников, соцпакет, текучесть кадров и др.) и взаимодействию с обществом (благотворительность, волонтерство), а также экологической ответственности и рациональному использованию ресурсов. Оставшиеся 20% отводятся на корпоративное управление: прозрачность, гендерное равенство в руководстве, комплаенс и т. д. По этому показателю «Росгосстрах» получил «золотую» оценку от экспертов Forbes.