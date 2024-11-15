Общество

Более чем 150 семьям помогает центр лечебной педагогики в Псковской области

Более чем 150 семьям помощь в социализации детей с особенностями развития оказывает Центр лечебной педагогики и дифференцированного обучения Псковской области. Такими сведениями поделился директор центра Андрей Царев в эфире передачи «Семейные ценности» на ПЛН FM (102,6 FM).

«Изначально учениками стали дети, которые на тот момент считались необучаемыми. Родителям таких детей хотелось, чтобы их дети тоже ходили в детские сады, в школы, чтобы могли себя обеспечить даже без родителей. Центр на данный момент помогает более чем 150 семьям в Псковской области. Мы начинаем помогать детям с самого маленького возраста. Если раньше начнешь заниматься с ребенком, то степень инвалидности будет не такой глубокой, как могла бы быть», - объяснил Андрей Царев.

Он отметил, что важно определить, какая именно помощь нужна ребенку, спланировать, какой будет следующий шаг в плане его передвижения, речи, развития мышления. «Такими маленькими шагами двигаться вперед. Мы будем иметь успех, если правильно поставим задачу», - подчеркнул директор ЦЛП.

До 90-х годов дети с особенностями развития в основном находились дома. Родители были вынуждены оставлять работу и заниматься его воспитанием. Либо отдавать его в специализированные государственные дома ребенка до 3 лет. После 3 лет ребенок переходил в детский дом-интернат до 18 лет. Далее в психоневрологический интернат для взрослых. Таковы были альтернативы для родителей с детьми с особенностями развития до появления центра.

«В таких учреждениях практически не было обучения. Сейчас государство стремится повысить качество обслуживания в таких учреждениях. Это стационарная модель обслуживания. Другая модель, которая появилась у нас, это семейноцентрированная модель, когда ребенок остается жить в семье. В таком случае семья и ребенок получают разного рода услуги сопровождения. Ребенок получает дошкольное и школьное образование. Став взрослым, человек также получает разные услуги сопровождения, чтобы он мог включаться в активную жизнь общества. Чтобы он мог по мере возможности трудиться в специальных условиях и жить в своем доме, когда родителей не станет, но также с сопровождением. Пользоваться сервисами, магазинами, аптеками, транспортом», - рассказал Андрей Царев.