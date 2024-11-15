Андрей Царев: Мама и папа — это те люди, которые должны любить

Родители, прежде всего, должны дарить ребенку с особенностями развития любовь. Обучать его практическим и жизненно-важным навыкам должны специалисты, считает директор Центра лечебной педагогики и дифференцированного обучения Псковской области Андрей Царев, об этом он заявил в эфире передачи «Семейные ценности» на ПЛН FM (102,6 FM).
Он также подчеркнул, что зачастую с родителями приходится договариваться о взаимодействии и проводить работу, направленную на достижение максимального эффекта для их ребенка.
«Важно договариваться, чего мы будем ожидать от нашего взаимодействия. Мы стараемся всегда договориться с родителями. Образовательная организация не сможет помочь без участия родителей и наоборот - родители не смогут в достаточной мере помочь своему ребенку без участия специалистов. Мы все обговариваем с родителями. Они лучше знают своего ребенка, а специалисты лучше знают, как его обучить», - подчеркнул Андрей Царев.