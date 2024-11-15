Общество

Председателей судов Псковской области наградили за усердие

Награды председателям судов Псковской области вручил председатель областного суда Олег Лазарев в торжественной обстановке. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе судов Псковской области.

Фото здесь и далее: объединенная пресс-служба судов Псковской области

За значительный личный вклад и развитие судебной системы, всестороннее содействие в укреплении и совершенствовании правосудия в Российской Федерации:

знаком отличия Судебного департамента при Верховном Суде РФ «За усердие» I степени награжден председатель Дновского районного суда Владимир Иванов,

знаком отличия Судебного департамента при Верховном Суде РФ «За усердие» II степени награждены председатель Великолукского районного суда Александр Андреев.

«Олег Викторович поздравил коллег и пожелал им успехов в профессиональной деятельности», - добавили в пресс-службе судов.