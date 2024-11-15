Председателей судов Псковской области наградили за усердие

Награды председателям судов Псковской области вручил председатель областного суда Олег Лазарев в торжественной обстановке. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе судов Псковской области.
Фото здесь и далее: объединенная пресс-служба судов Псковской области
За значительный личный вклад и развитие судебной системы, всестороннее содействие в укреплении и совершенствовании правосудия в Российской Федерации:
«Олег Викторович поздравил коллег и пожелал им успехов в профессиональной деятельности», - добавили в пресс-службе судов.