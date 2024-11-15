Общество

Ветеранов чествовали в Псковском филиале Университета ФСИН

Праздничные мероприятия состоялись в Псковском филиале Университета ФСИН России, об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в учебном заведении.

Фото здесь и далее: Псковский филиал Университета ФСИН России

Ветераны образовательной организации принимали поздравления от руководства Псковского филиала Университета ФСИН России накануне Дня ветерана УИС, который отмечается 16 ноября.

Начальник Псковского филиала Университета ФСИН России Александр Сысоев поблагодарил представителей совета ветеранов за вклад в становление образовательной организации и активное участие в мероприятиях, направленных на патриотическое воспитание будущих сотрудников уголовно-исполнительной системы.

«Спасибо вам за помощь в решении задач, поставленных перед образовательной организацией в части воспитания кадров для уголовно-исполнительной системы. Ваши знания и опыт бесценны!» – отметил Александр Сысоев, обращаясь к ветеранам, и пожелал им крепкого здоровья, радости и благополучия.

«Концерт творческого коллектива вуза с вокальными и хореографическими номерами стал приятным подарком к празднику, а дружественное чаепитие – это уже ежегодная традиция», - отметили в вузе.