Общество

Модульный ФАП возведут в стругокрасненской деревне Ждани

В деревне Ждани Стругокрасненского муниципального округа в 2025 году будет возведен модульный фельдшерско-акушерский пункт. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Фото: пресс-служба правительства Псковской области

Существующее здание ФАПа изношено. Новое здание будет построено в следующем году в рамках программы «Модернизация первичного звена здравоохранения». Участок уже определен. В настоящее время ФАП в деревне Ждани обслуживает 8 населенных пунктов.

Вопрос об обновлении ФАПа губернатору Псковской области Михаилу Ведерникову задали на личном приеме граждан, который организовали по поручению президента России Владимира Путина 14 ноября. Всего за помощью в решении важных для жителей муниципалитетов вопросов обратились 9 заявителей.