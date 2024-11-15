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Общество

Антинаркотические лекции провели ученикам Псковского района

15.11.2024 21:20|ПсковКомментариев: 0

Антинаркотические лекции и беседы по разъяснению негативных последствий потребления наркотиков и существующий ответственности за участие в их незаконном сбыте прошли в образовательных учреждениях Псковского района. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ОМВД по району.

Фото здесь и далее: ОМВД по Псковскому району

Профилактическая операция «Чисто поколение» проводится на территории Псковского района с 11 по 20 ноября. Основным направлением данной инициативы является борьба с незаконным оборотом наркотиков и профилактика наркозависимости среди молодежи и несовершеннолетних.

В рамках операции запланированы мероприятия, направленные на предупреждение распространения наркомании, выявление и пресечение правонарушений в сфере наркотиков.

Особое внимание будет уделено предотвращению вовлечения несовершеннолетних в преступную деятельность, связанную с наркотиками.

Теги: #антинаркотическая работа
Источник: Псковская Лента Новостей
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