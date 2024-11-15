Общество

Новый способ мошенничества: москвич лишился денег через картинку

Мошенники в Telegram научились воровать деньги с помощью картинки, сообщается в Telegram-канале Baza.

Жителю Москвы прислали фото в Telegram с просьбой уточнить, не он ли на нём. Мужчина открыл картинку — и в ту же минуту у него списались 22 тысячи рублей.

Странное сообщение пришло 10 ноября. Контакт потерпевшему был неизвестен, а текст очень заинтриговал. Мужчина щёлкнул по картинке, и, по его словам, диалог сразу же исчез.

Через 20 минут мужчине позвонили из банка с просьбой подтвердить перевод с его дебетовой карты. Денег мужчина никуда не отправлял, поэтому сразу же заблокировал карту. А когда он зашёл в личный кабинет, то неприятно удивился: за пять минут — ровно в то время, как он открыл картинку, — неизвестные похитили у него 22 тысячи рублей. При этом никаких SMS с кодами не приходило.