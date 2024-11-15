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Общество

О «Слове пацана», злых дядьках и буллинге: неделя правовой грамотности прошла в псковских школах

18.11.2024 10:10|ПсковКомментариев: 0

Неделя правовой грамотности прошла с 11 по 15 ноября в ряде псковских школ. На актуальные вопросы ребят отвечали представители власти и правоохранительных органов.

Псковская Лента Новостей побывала в псковской школе №24 и узнала, чем интересны такие уроки, какие проблемы обсуждаются на них и помогает ли знакомство учеников с их правами и обязанностями в воспитательной работе.

 

Ответственность каждого

«Многое из того, что я скажу, вы уже слышали. Еще больше вам об этом говорят преподаватели, и еще больше с вами эту тему обсуждают родители», - сказал, начиная занятие в 9-м классе, председатель Совета по молодежной политике при Псковской городской Думе, член комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Александр Андреев.

Он напомнил, что в рамках мероприятий Недели правовой грамотности со школьниками обсуждаются вопросы по правовой тематике. Но начал урок с неожиданного вопроса по литературе: «Кто автор слов «Один из самых обычных и ведущих к самым большим бедствиям соблазнов есть соблазн словами: „Все так делают“»?

Цитата принадлежит Льву Толстому, однако разговор продолжился не о его литературном наследии, а об ответственности — всех и каждого. «Например, все ученики класса решили прогулять урок физкультуры. Когда нас много, нам не кажется это страшным - ответственность делится на всех. Но на самом деле ответственность касается каждого», - заметил Александр Андреев.

Ежегодно в России подростками совершается свыше 150 тысяч правонарушений. Поэтому член комиссии ПДН поговорил с ребятами о разнице между проступками, правонарушениями и преступлениями, а также о том, какая ответственность предусмотрена за то или иное деяние. И, конечно, о причинах ограничений.

Например, школьники знают, что административным правонарушением является их нахождение без родителей на улице после 22 часов.

«А почему не надо быть после 22 часов на улице?», - спросил Александр Андреев.

«Дядьки злые ходят», - пошутил кто-то из класса.

Но на самом деле этот ответ правильный: большее количество преступлений и правонарушений совершается в темное время суток. И запрет на нахождение подростков в это время на улице в первую очередь связан с тем, чтобы ребёнок не стал объектом преступного посягательства.

Еще одной важной темой стало поведение в интернете. С ребятами поговорили в целом о поведении в Сети, и в частности, - об ответственности за распространение фото и видео контента, которой нарушает закон, даже если это всего лишь драка.

«Фраза «Я делаю так, потому что все так делают» - на самом деле одно из самых глубоких заблуждений. В своей повседневной жизни вы должны руководствоваться напутственными пожеланиями своих родителей, своих преподавателей, наставников. Это те люди, которые искренне желают, чтобы все ваши мечты осуществлялись и вы достигли самых высоких вершин», - подвел итоги занятия Александр Андреев.

 

Помогать и защищать

Еще один урок для девятиклассников провела помощник прокурора Пскова Екатерина Соколова. Она рассказала ребятам о том, что ответственность несовершеннолетнего по административным правонарушениям наступает с 16 лет, и перечислила все деяния, за которые дети и их родители могут отвечать по закону: употребление алкоголя в общественных местах, мелкие кражи, хулиганство, вандализм. Коснулась помощник прокурора и вопросов уголовной ответственности, сообщив, что одним из самых популярных преступлений, совершаемых несовершеннолетними, является угон автомобиля.

Но больший интерес у детей вызвали темы, связанные со школой. Например, тема буллинга.

Екатерина Соколова не просто объяснила школьникам, что это такое — большинство ребят об этом имеют представление, но и предложила реальную помощь в случае необходимости.

«Если у вас есть вопросы по поводу травмы или буллинга, вы можете подойти ко мне после урока», - сказала она.

И напомнила ребятам, чем травля отличается от обычного конфликта и до чего может довести человека. Помощник прокурора призвала ребят не молчать о фактах буллинга, не быть сторонними наблюдателями, а сообщить об этом взрослому. И тогда агрессор будет отвечать по закону за свои действия, если ему уже исполнилось 14 лет. В других случаях за поступки ребенка будут нести ответственность родители.

Разговор о буллинге продолжился обсуждением популярного сериала «Слово пацана». У ребят этот диалог явно вызвал интерес. Школьники вместе с Екатериной Соколовой разбирались, что кино снято вовсе не ради того, чтобы показать, что бандитизм - это круто. Отследив судьбу героя, ребята сделали выводы, что нужно думать о последствиях своих поступков и что человек сам ответственен за выбор жизненного пути.

 

Не зря

«Выбор темы продиктован актуальностью. Это правонарушения подростков и ответственность за эти правонарушения. Многие не знают, с какого возраста она наступает. Необходимо им это рассказать. И, конечно, нужно импровизировать, чтобы было интересно», - прокомментировала занятие Екатерина Соколова.

Помощник прокурора отметила, что буллинг сейчас является актуальной темой. «Я тоже думала, что в наших школах такой проблемы нет. Но иногда после таких уроков подходят дети и говорят: «Меня травят, что нужно делать?» Значит, мы не зря пришли», - заключила она.

Рады возможности знакомства школьников с основами правовой грамотности и педагоги.

«Неделя правовой грамотности проводится уже не первый год. Ребята знают, что какие-то моменты можно обсудить, что придут действительно опытные сотрудники прокуратуры, следственного комитета, Росгвардии, комиссии по делам несовершеннолетних. Для школьников это возможность узнать что-то новое с точки зрения закона, права, задать вопросы и получить ответ квалифицированного специалиста», - отметила заместитель директора по воспитательной работе школы №24 Анастасия Анкудинова.

И, конечно, интересны такие уроки самим детям. «Мы узнали, что нельзя употреблять алкоголь и курить, потому что это не только вредно, но и могут привлечь к ответственности. А еще — о том, что фильм «Слово пацана» снят по книге», - поделилась впечатлениями ученица 9-го класса Полина Ковалева.

«Я все знаю. Но уроки были интересные», - сказал ее одноклассник Степан Кузьмин.

Школьники также рассказали, что им была интересна тема буллинга, хотя в их классе этой проблемы нет. «Мы тут все как родные», - сказали они. И добавили, такие мероприятия считают полезными: «Нам бы таких уроков побольше!».

Недели правовой грамотности и Недели профилактики правонарушений реализует Совет по молодежной политике при Псковской городской Думе, образованный в 2022 году. В его состав вошли представители студенчества, молодежных общественных организаций и объединений. Профилактические мероприятия для школьников — это инициатива самих ребят. Один из членов совета предложил провести такое мероприятие в своей школе. «Началось всё с одной школы. Потом мы пришли к выводу о том, что неплохо бы эту деятельность масштабировать на все учреждения города», - пояснил Александр Андреев.

И теперь большинство школьников Пскова могут найти ответы на интересующие их вопросы по теме правовой грамотности. И эта просветительская работа продолжается.

Светлана Синцова

Фото Анны Тягуновой

Теги: #Гордума #школа
Источник: Псковская Лента Новостей
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