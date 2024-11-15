Общество

Председателем молодёжного общественного совета Великих Лук выбрана Тахмина Шарапова

Первое заседание молодёжного общественного совета состоялось в Великих Луках сегодня, 15 ноября. В Совет вошли 9 активных и инициативных представителей молодого поколения города. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в молодёжном общественном совете города Великие Луки.

Фото: Молодёжный общественный Совет города Великие Луки/ сообщество ВКонтакте

Работой первого заседания руководил глава администрации города Великие Луки Андрей Беляев. Также на заседании присутствовали: исполняющая обязанности заместителя главы администрации Екатерина Семёнова, начальник управления образования Виктория Крюкова.

Председателем молодёжного общественного совета была выбрана Тахмина Шарапова - ведущий специалист отдела по молодежной политике управления образования администрации города Великие Луки. Заместителем выбран – Кирилл Кислицин - помощник президента ООО «УК«ЭЛВО»», а секретарём стала Яковлева Полина - председатель городского студенческого совета.

Сейчас молодёжный общественный совет планирует организовывать мероприятия, обозначать проблемы молодёжи и сплочать её.