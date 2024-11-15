Общество

В Пскове стартовала Всероссийская олимпиада по избирательному праву «Софиум»

Олимпиада проводится с 2019 года для учеников 10-11 классов, проявляющих интерес к правовым дисциплинам, правовой культуре в части избирательного права и избирательного процесса.

Фото здесь и далее: Telegram-канал избирательной комиссии Псковской области

В этом году проверить свои знания решились 63 представителя из 21-го муниципального образования Псковской области. В ходе первого, отборочного тура старшеклассникам предстояло решить пять ситуационных задач и написать эссе по актуальным вопросам избирательного права и избирательного процесса. Например, ответить на вопрос — «Какая из форм голосования избирателей в Российской Федерации подходит именно вам и почему?» или выразить свое отношение к существующей в ряде иностранных государств практике обязательного участия в голосовании.