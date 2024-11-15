Общество

Врач дал совет, как избежать переломов в гололед

Высокие ботинки с фиксацией голеностопа помогут избежать растяжений и переломов в гололед, рассказал врач-физиотерапевт Евгений Лихачев.

«В период гололеда лучше выбирать высокие ботинки с фиксацией голеностопного сустава. Даже если человек поскользнётся или упадет, такая обувь поможет избежать растяжений и переломов», - сказал он.

Пожилым людям, которые находятся в группе риска по падениям и переломам в осенне-зимний период, врачи ранее рекомендовали выбирать обувь с нескользящей подошвой, прикрепить острый наконечник к трости и использовать бедренные протекторы, если падения уже случались, пишет «РИА Новости».

Как сообщала главный внештатный специалист гериатр Минздрава России, член-корреспондент Российской академии наук Ольга Ткачева, почти треть людей старше 65 лет и половина людей старше 80 лет по крайней мере один раз в год переносят падения, при этом каждый второй человек старше 85 лет после падения теряет способность к самостоятельному передвижению.