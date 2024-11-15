Общество

2,4 млн рублей потребовалось на благоустройство двора в Пыталово

2,4 миллиона рублей потребовалось на благоустройство двора в жилой многоквартирной застройке улице Белорусской в Пыталово, сообщается в Telegram-канале губернатора Псковской области Михаила Ведерникова.

Видео: Telegram-канала Михаила Ведерникова

Во дворе установили два детских игровых комплекса, качели, скамейки и урны. Также привели в порядок пешеходные дорожки и провели озеленение.

Проект стоимостью 2,4 миллиона рублей был реализован в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда». Эту территорию выбрали сами жители большинством голосов в ходе голосования в 2023 году,

«Ранее, тоже по программе "Формирования комфортной городской среды", в этом дворе были отремонтированы дороги и тротуары», - отметила глава Пыталовского муниципального округа Вера Кондратьева.

«Хороший пример, когда люди объединяются, дружно голосуют, помогают – тогда и результат есть», - подытожил Михаил Ведерников.