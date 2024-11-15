Общество

Семейная пара из псковской Тямши отметила «золотую свадьбу»

Супруги Новиковы из деревни Тямша празднуют 50-летие совместной жизни, сообщается на странице главы Псковского района Натальи Федоровой в соцсети «ВКонтакте».

«С большим удовольствием поздравила Марию Ивановну и Владимира Никитовича с этой замечательной датой! Он из Тульской области, она – из Белгородской. История их любви началась в Брянске. А родным для супругов стал наш Псковский район. Здесь они прожили много лет, вырастили троих замечательных дочерей и создали дружную, большую семью», - поздравила супругов Наталья Федорова.

Она также отметила, что сейчас дом Марии и Владимира Новиковых полон радости и заботы и детских голосов: 3 внука, 4 внучки, 1 правнук и 3 правнучки. На семейных праздниках собирается 20 человек.

«Это радушные и трудолюбивые люди. Будучи на заслуженном отдыхе, трудятся на приусадебном участке, который смело можно назвать образцовым. В Год семьи с радостью вручила супругам Новиковым заслуженную, от имени губернатора и себя лично от души поздравила и пожелала крепкого здоровья, семейного благополучия, счастья и радости на долгие годы!», - дополнила глава района.