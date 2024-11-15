Общество

Больше 1000 обращений поступило в Роспотребнадзор от псковичей за 2024 год

1155 обращений от потребителей по вопросам защиты их прав, в том числе при приобретении некачественных товаров, работ, услуг поступило в управление Роспотребнадзора по Псковской области за 9 месяцев 2024 года. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Роспотребнадзоре.

Всем обратившимся дали разъяснения законодательства в области защиты прав потребителей, а также, в случае необходимости, оказали помощь в составлении претензий продавцам (исполнителям).

24 обращения стали основанием для проведения контрольных (надзорных) мероприятий, при этом в 50% случаев информация, содержащаяся в указанных обращениях о нарушениях обязательных требований, подтвердилась.

Кроме того, по итогам рассмотрения обращений Роспотребнадзор объявил 37 предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований хозяйствующим субъектам и подал 19 исковых заявлений в судебные органы по фактам нарушений, выявленных в результате рассмотрения обращений.