Общество

За 2024 год Роспотребнадзор зафиксировал 151 острое химическое отравление в Псковской области

За 9 месяцев 2024 года зарегистрировано 151 острое отравление химической этиологии: среди мужчин - 82 случая, среди женщин - 69. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в управлении Роспотребнадзора по Псковской области

Преобладают отравления лекарственными препаратами — 35,8%. Отравления спиртосодержащей продукцией составили 22,5%, наркотическими веществами — 12,6%, другими мониторируемыми видами — 29,1%.

Отравления курительными смесями не регистрировались.

Большинство отравлений — случайные (с целью опьянения или ошибочный прием, при самолечении, побочном действии лекарств или их непереносимости); реже – преднамеренные или неопределенные.

Количество отравлений детей до 14 лет — 29. Основная причина - ошибочный прием лекарственных препаратов. Среди подростков 15-17 лет зарегистрировали 6 отравлений, все - лекарственными препаратами.

Массовых отравлений в 1 полугодии 2024 года не было.