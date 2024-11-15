Общество

Квест для работников здравоохранения прошел в Финском парке

16 ноября на территории Финского парка прошел квест «Выживалити в лесу» для членов профсоюза работников здравоохранения Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковском областном совете профсоюзов.

Фото: пресс-служба облсовпрофа

Квест был организован Мариной Колчевой - председателем молодежного совета Псковской областной организации работников здравоохранения Российской Федерации.

Данный квест стал призером регионального этапа Всероссийского конкурса в рамках трека «Молодой профсоюзный лидер России» Всероссийской профсоюзной молодежной программы «Стратегический резерв 2024». Финансовая поддержка квеста была обеспечена Псковским областным советом профсоюзов.

В мероприятии приняли участие более 30 активистов, членов профсоюза работников здравоохранения Псковской области. Сотрудники аппарата Псковского облсовпрофа курировали данный его с начала реализации.

В рамках квеста участники проходили различные станции с заданиями. Все зарядились положительными эмоциями и впечатлениями, отмечают в совете профсоюзов.

Результаты соревнований:

Место - команда «Лесная братва»; Место - команда «Пираты»; Место - команда «УМЕЛЫЕ»; Место - команда «Центр √13».

На протяжении квеста участникам нужно было сделать креативное фото и выставить его в социальной сети «ВКонтакте». Приз за самую креативную фотографию получила команда «Пираты».

«Мы поддерживаем молодежь, помогаем им проявить и раскрыть свои таланты, навыки в рамках профсоюзного движения региона. Молодежь - это настоящее и будущее профсоюзов! Двигайтесь и развиваетесь и дальше в этих направлениях, а Профсоюзы помогут!»,- добавил лидер профсоюзного движения региона Игорь Иванов.

«Огромное спасибо всем участникам за активное участие в мероприятии, за эмоции и труд! Проводите субботу с пользой — вступайте в Профсоюз!», - делится впечатлениями Марина Колчева.