Общество

Псковский барабанщик Андрей Круглов скончался 15 ноября

Вчера, 15 ноября скончался барабанщик самого первого состава группы «Pushking» с 1994 по 2011й год, группы «Август», Андрей Круглов, сообщается в группе «Жесть по Псковски» в соцсети «ВКонтакте».

Фото: страница Андрея Круглова в соцсети «ВКонтакте»

«Август» — российская (ранее советская) рок-группа, играющая в стиле хард-н-хеви. Одна из первых групп Советского Союза, выпустившая на фирме «Мелодия» пластинку в стиле хард-рок (наряду с группами «Чёрный кофе», «Круиз», «Мастер»). Первая рок-группа, которая представляла СССР на международном фестивале «Metalmania» (апрель 1988, город Катовице, Польша). «Август» выступал на одной сцене со многими зарубежными группами, в том числе с группами из Германии «Kreator» и «Rage».

Музыкант скончался в возрасте 64 лет.