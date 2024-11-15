Общество

На телеканале «Пятница» вышел новый выпуск кулинарного шоу о Псковской области

Новый выпуск кулинарного шоу «Гастротур», посвящённый Псковской области, вышел на телеканале «Пятница» сегодня, 17 ноября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в туристическом информационном центре Псковской области.

Фото: Telegram-канал «ТИЦ Псковской области»

Ведущий программы - Александр Пушков, смог окунуться в атмосферу купеческих застолий в Пскове, узнал древний рецепт каши, а также попробовал уникальные огуречные блюда. В выпуске телеведущий познакомился с особенностями кухни народа сето, побывал на гастрономическом фестивале «Наше море» и поучаствовал в приготовлении пряника.

Об уникальности гастрономического мира Псковской области и о том, что ещё стоит попробовать в нашем регионе, можно узнать в программе «Гастротур». Выпуск доступен по ссылке.