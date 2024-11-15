Общество

День участковых уполномоченных полиции отмечается сегодня в России

В этом году служба участковых уполномоченных полиции отмечает 101-ю годовщину со дня образования. Правовой основой ее формирования стала «Инструкция участковому надзирателю», утвержденная 17 ноября 1923 года Народным комиссариатом внутренних дел РСФСР. Этот день и стал точной отсчета. Об истории праздника сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

За прошедший век служба участковых меняла название и подчиненность. На разных этапах она входила в структуру подразделений охраны общественного порядка, уголовного розыска, штаба, но одно оставалось неизменным – работа сотрудника на закрепленном административном участке по обеспечению правопорядка в жилом секторе.

Своими корнями служба уходит в далекую историю и существовала задолго до революционных событий 1917 года. В XVI веке работники разбойного и земского приказов наблюдали за общественным порядком, благоустройством и сбором податей, преследовали.

В начале XVIII века в соответствии с указом Петра I была введена должность уличного полицейского надзирателя. В 1782 году при Екатерине II был издан знаменитый «Устав благочиния», согласно которому в городах вводились должности частного пристава и квартального поручика-надзирателя (впоследствии – околоточный надзиратель). Именно они отвечали за правопорядок в городах. В сельской местности были введены должности капитана-исправника и станового пристава.

После принятия в 1862 году «Временных правил об устройстве полиции в городах и уездах губернии» в обязанности околоточных надзирателей входили: надзор за соблюдением во вверенных околотках правил общественного благочиния и благоустройства, задержание и проведение дознания, содействие чинам сыскной полиции.

В 1878 году учреждена должность полицейского урядника, который занимался предупреждением преступлений, составлением протоколов при установлении правонарушений. Права и обязанности околоточного надзирателя в городах и полицейского урядника в уездах во многом напоминают полномочия современных участковых уполномоченных полиции.

Штат службы участковых уполномоченных в настоящее время насчитывает 47 тысяч сотрудников, более 17 тысяч из них обслуживают административные участки в сельской, отдаленной и труднодоступной местности.

Под их постоянным «присмотром» находится порядка миллиона подучетных лиц, среди которых ранее судимые граждане, «трудные» подростки, жители, допускающие правонарушения в сфере семейно-бытовых отношений, многочисленный контингент опасных для общества больных алкоголизмом и наркоманией.

В текущем году участковыми пресечено почти 40% административных правонарушений, рассмотрено более половины обращений граждан, поступивших в органы внутренних дел.

Нередко они приходят на помощь людям, попавшим в экстремальные ситуации. Так, 24 октября 2024 года Министр внутренних дел Российской Федерации генерал полиции Российской Федерации Владимир Колокольцев наградил медалью «За спасение погибавших» участкового уполномоченного полиции из Томской области капитана полиции Романа Александрова, который спас целую семью во время пожара. В числе спасенных – две малолетние девочки.

Еще один примечательный случай произошел совсем недавно 2 ноября. Около трех часов ночи в городе Куртамыш Курганской области лейтенант полиции Станислав Титов, возвращаясь со службы домой, обнаружил возгорание транспортного средства. Для предотвращения человеческих жертв в результате возможного взрыва полицейский принял меры к эвакуации жителей из квартир, которые располагались вблизи горевшего автомобиля. В результате грамотных действий сотрудника полиции никто не пострадал.

В 46-м отделе полиции ОМВД России по Петродворцовому району г. Санкт-Петербурга с 2009 года проходит службу подполковник полиции Андрей Борисов. Сейчас он трудится в должности участкового уполномоченного полиции. Вот уже десять лет Андрей Николаевич обучает учеников общеобразовательной школы № 417 навыкам самообороны. Его воспитанники ежегодно принимают участие в различных турнирах.

«От всего сердца поздравляем всех российских участковых уполномоченных полиции с профессиональным праздником. И пусть ваша дипломатичность и грамотность, внимательность и профессионализм станут залогом обеспечения правопорядка на вверенных вам территориях», - отметили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.