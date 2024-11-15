Общество

Акция «Жизнь без ДТП» прошла в Новосокольниках

Акцию «Жизнь без ДТП», в рамказ Дня памяти жертв дорожно-транспортных происшествий, провели сотрудники госавтоинспекции МО МВД России «Новосольнический» сегодня, 17 ноября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ГАИ МО МВД России «Новосокольнический».

Фото здесь и далее: ГАИ МО МВД России «Новосокольнический»/ сообщество ВКонтакте

В ходе мероприятия инспекторы провели беседы с водителями и рассказали о роковых ошибках на дороге, которые могут стоить жизни. Также автомобилистам вручили памятки и органайзеры.





Госавтоинспекция напоминает, что среди основных причин ДТП можно выделить несколько самых частых: превышение скорости, употребление алкоголя, плохое техническое состояние автомашины.





«Уважаемые участники дорожного движения, помните, что невнимание, чрезмерная самоуверенность, игнорирование требований ПДД и пренебрежение к окружающим зачастую приводит к трагическим последствиям!», – отметили в госавтоинспекции.