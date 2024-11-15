Общество

Команда пульмонологов инфекционной больницы в Великих Луках приняла на выезде 70 пациентов

Выезд команды пульмонологов инфекционной больницы в городе Великие луки для приёма пациентов состоялся сегодня, 17 ноября. Об этом рассказала депутат Псковского областного Собрания, главный врач Псковской областной инфекционной клинической больницы Анастасия Повторейко на своей странице ВКонтакте.

Фото здесь и далее: Анастасия Повторейко/ страница ВКонтакте

За день было принято 70 человек, в том числе девять детей в возрасте от 2 до 17 лет.



Повторные пациенты пришли на контрольный осмотр с результатами обследований, которые были назначены на фоне проводимой терапии, для оценки лечения. Практически все пациенты, пришедшие на повторный осмотр, были уже с чётким результатом проводимой терапии.



Также пришедшим пациентам, помимо осмотра, проводились анализы по показаниям, спирография с бронхолитическим тестом, рентгенография или КТ грудной клетки.



«Мы, как врачи-пульмонологи выездной бригады, не только оказываем медицинскую помощь, но и проводим беседы и дает рекомендации по изменению образа жизни», – отметила Анастасия Повторейко.



Для предотвращения развития сложных заболеваний органов дыхательной системы настоятельно рекомендуется:

Отказаться от курения и избегать пассивного курения – это значительно снижает риск заболеваний легких, таких как хронический бронхит и рак легкого;