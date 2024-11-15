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Общество

Команда пульмонологов инфекционной больницы в Великих Луках приняла на выезде 70 пациентов

17.11.2024 21:20|ПсковКомментариев: 0

Выезд команды пульмонологов инфекционной больницы в городе Великие луки для приёма пациентов состоялся сегодня, 17 ноября. Об этом рассказала депутат Псковского областного Собрания, главный врач Псковской областной инфекционной клинической больницы Анастасия Повторейко на своей странице ВКонтакте.

Фото здесь и далее: Анастасия Повторейко/ страница ВКонтакте

За день было принято 70 человек, в том числе девять детей в возрасте от 2 до 17 лет.

Повторные пациенты пришли на контрольный осмотр с результатами обследований, которые были назначены на фоне проводимой терапии, для оценки лечения. Практически все пациенты, пришедшие на повторный осмотр, были уже с чётким результатом проводимой терапии.


Также пришедшим пациентам, помимо осмотра, проводились анализы по показаниям, спирография с бронхолитическим тестом, рентгенография или КТ грудной клетки.

«Мы, как врачи-пульмонологи выездной бригады, не только оказываем медицинскую помощь, но и проводим беседы и дает рекомендации по изменению образа жизни», – отметила Анастасия Повторейко.

Для  предотвращения развития сложных заболеваний органов дыхательной системы настоятельно рекомендуется:

  • Отказаться от курения и избегать пассивного курения – это значительно снижает риск заболеваний легких, таких как хронический бронхит и рак легкого;

 

  • Важен чистый воздух: Используйте воздухоочистители, избегайте загрязненных районов и старайтесь минимизировать воздействие пыли,химикатов и аллергенов в помещениях;
  • Регулярная умеренная физическая активность укрепляет дыхательную систему и улучшает общую выносливость. Это может быть ходьба в комфортном темпе, плавание или зарядка;
  • Здоровое питание, сбалансированная диета, богатая витаминами и антиоксидантами, поддерживает иммунную систему и помогает организму бороться с инфекциями;
  • Не стоит забывать о прививках! Регулярная вакцинация против сезонного гриппа и пневмококковой инфекции может предотвратить серьезные заболевания органов дыхания.
Теги: #регион60 #здравоохранение #инфекционная больница
Источник: Псковская Лента Новостей
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