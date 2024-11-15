Региональное отделение РВИО заключило соглашение о сотрудничестве с музеем-заповедником «Изборск»

Региональное отделение Российского военно-исторического общества заключило соглашение о сотрудничестве с музеем-заповедником «Изборск». Соглашение подписали председатель Псковского реготделения РВИО, заместитель руководителя фракции «Единая Россия» в Государственной Думе Александр Борисов и директор музея-заповедника «Изборск» Наталья Дубровская, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
«Изборск – щит России и место, с которым связано множество военно-исторических событий», – сказал Александр Борисов.
Музей и региональное отделение РВИО будут сотрудничать по вопросам:
После подписания соглашения Наталья Дубровская провела экскурсию по выставкам музея, хранилищу и Изборской крепости.
Также Александр Борисов посетил выставку «Изборск – открытый город», посвященную 100-летию со дня рождения выдающегося российского археолога-слависта, доктора исторических наук, академика РАН, профессора Валентина Седова (1924–2004).
Выставка «Изборск – открытый город. К 100-летию Валентина Седова» впервые наиболее полно представляет уникальную коллекцию индивидуальных находок, знакомит с научной деятельностью и многочисленными открытиями выдающегося ученого нашего времени, археолога-слависта Валентина Седова, которые являются важной частью сокровищницы Российской науки и культуры.
В нескольких разделах экспозиции: «Город Трувора», «Град кривичей», «Щит северной Руси», «Дом святого Николы» – развернуты различные аспекты истории, культуры и быта порубежного города в период раннего средневековья.
Напомним, ранее Александр Борисов выступил в Пскове с лекцией «Потягнем за Отечество!», организованной Псковским региональным отделением РВИО.