Общество

Слет молодежных патриотических объединений СГ в Псковской области соберет 250 участников

Порядка 250 человек примут участие в слете-фестивале молодежных патриотических объединений Союзного государства (СГ) в конце ноября в Псковской области. Об этом сообщил посол России в Белоруссии Борис Грызлов.

«С 30 ноября по 3 декабря 2024 года в Псковской области пройдет слет-фестиваль молодежных патриотических объединений Союзного государства с общим количеством участников 250 человек», - сказал он в приветственном слове участникам и организаторам Недели студенческой молодежи СГ, посвященной 25-летию подписания договора о создании Союзного государства.

По словам посла, развитие СГ предполагает активное участие молодежи в реализации образовательных и научно-технических программ, объективном осмыслении исторического пути двух братских народов, воспитании гражданина-патриота, пишет ТАСС. Контакты между российской и белорусской молодежью способствуют ускорению интеграционных процессов, подчеркнул Борис Грызлов.

При этом он отметил, что в современных условиях разработка и проведение согласованной молодежной политики Союзного государства - это одна из основ национального суверенитета в гуманитарной области. «С нашими юношами и девушками пытаются работать западные специалисты, психологи, политтехнологи. Их цель - заставить их свернуть с верного пути, заставить предать историю своей страны, навязать нашему обществу чуждые элементы в социально-гуманитарной сфере», - предупредил дипломат.

В этих условиях необходимо своевременно реагировать и противостоять деструктивному воздействию коллективного Запада на молодое поколение, заявил Борис Грызлов. Он также добавил, что приоритеты России и Белоруссии в сфере работы с молодежью совпадают.