Общество

В Пскове подвели итоги конкурса научных проектов на соискание премии ГК «Титан»

В Пскове подвели итоги конкурса научных проектов на соискание премии ГК «Титан», который проходил в рамках IV Международной научно-практической конференции. Победителем стала команда РЭУ имени Г. В. Плеханова. Молодые ученые подготовили проект по теме «Разработка состава и получение филамента для 3D-печати на основе двойной системы вторПЭТ/вторПЭ с повышенной электрической проводимостью». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ГК «Титан».

Второе место – у химиков МГУ, третьими стали молодые ученые из Ивановского химико-технологического университета, на четвертом месте оказалась команда Белорусского государственного университета.

Победителей конкурса поздравили председатель Совета директоров АО «ГК «Титан», председатель комитета по химической промышленности «Деловой России», вице-президент Российского союза химиков Михаил Сутягинский и заместитель губернатора Псковской области Нинель Салагаева.

Всего в конкурсе приняли участие команды из 15 вузов России и стран СНГ. Работы молодых химиков оценивали члены экспертного жюри, в составе которого представители научного сообщества (Санкт-Петербургского горного университета императрицы Екатерины II, РЭУ имени Г. В. Плеханова, ПсковГУ) и промышленных предприятий.

В конференции приняли участие представители Министерства промышленности и торговли и Министерства науки и высшего России, производственники, эксперты отраслевых и научных объединений, специалисты вузов, а также команды молодых химиков, которые представили свои работы на конкурсе на соискание премии ГК «Титан». Она направлена на поддержку прикладных научных разработок для нужд химпрома, а также для реализации ключевых проектов отрасли.

«Подготовка квалифицированных кадров позволит качественно выполнить показатели нового национального проекта «Новые материалы и химия. Сегодня ребята продемонстрировали великолепный результат, многие показали свои компетенции, универсальность. Представленные проекты позволят молодым специалистам реализовать новые продукты по новым технологиям под руководством наставников из компании», - подчеркнул председатель совета директоров АО «ГК «Титан», председатель комитета по химической промышленности «Деловой России», вице-президент Российского союза химиков Михаил Сутягинский.

«У нас зарождается и развивается большой кластер по развитию конструкционных полимерных материалов. Наша задача на конференции – определить вектор для региона по достижению общенациональных целей, по развитию импортозамещения и технологического суверенитета в области химии и полимерных материалов. Самое главное – вовлечь в эту работу молодежь, чтобы они своими знаниями вектор задали, продолжали и воплотили в жизнь», - сказала заместитель губернатора Псковской области Нинель Салагаева.