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Общество

Псковский медиафорум: на передовой информационных баталий

21.11.2024 12:00|ПсковКомментариев: 1

Есть такая традиция у журналистов в Пскове: раз в год мы собираемся на медиафорум. Он имеет статус международного – и прошедшая накануне, уже пятая по счету, встреча представителей СМИ в полной мере это подтвердила. В Псков, ставший на день медиастолицей страны, приехали наши коллеги из многих стран, начиная с близкой во всех отношениях Беларуси и заканчивая далекой Канадой. Организовать такое масштабное мероприятие, сделать его повестку насыщенной, а встречи представителей власти и СМИ яркими и интересными — задача не из простых. К чести организаторов из регионального правительства, сделать это удалось в полной мере. О том, чем запомнится V Псковский международный медиафорум, в материале обозревателя Псковской Ленты Новостей Юлии Магеры.

 

Все флаги в гости

География стран, откуда на Псковский международный медиафорум «СМИ в условиях многополярного мира» приехали участники оказалась широкой, как никогда: Россия, Беларусь, Латвия, Литва, Эстония, Германия, впервые представлены Швейцария, Канада, Словакия, Абхазия, Южная Осетия. Как сказал модератор пленарного заседания Дмитрий Щугорев из ВГТРК, «мы не устраиваем междусобойчик внутри региона». Иногда дискуссия выходила на столь широкие международные просторы, что казалось из этакой дали не разглядишь, где там Псков и обыденность его жителей. Но всякий раз оказывалось, что даже международная повестка – это напрямую про нас.

В особенности, когда на трибуну поднялся губернатор Михаил Ведерников. Еще на первом медиафоруме в 2018 году он, расписываясь на баннере, оставил адрес своих соцсетей с припиской «инсайды здесь». С тех пор и черпают оттуда полной ложкой как журналисты, так и жители области, далекие от СМИ. Медийщики еще и привыкли, что на форуме глава региона непременно скажет что-нибудь яркое. Чего только стоит прошлогоднее: «Нам нужно вместе защищать наши ценности и наших соотечественников от пропаганды ненависти и лжи». В этом году пленарное заседание, открывшее 20 ноября форум, посвятили консолидации Русского мира. И снова – хоть каждую фразу прямиком в заголовок.

Наш Русский мир

«Первое и, пожалуй, самое важное – мы прошли наиболее острую фазу информационной войны», - сразу обозначил главное Михаил Ведерников.

Он напомнил о завирусившемся в соцсетях тренде «Russian Girl», следовавшие ему девушки со всего мира наряжались в русскую одежду под русскую музыку. А мировые звезды, среди которых Канье Уэст и Джаред Лето, напрямую стали говорить о своих симпатиях к русской культуре.

«Даже самые смелые бунтари и правдорубы ещё недавно не могли себе такое позволить, - отметил Михаил Ведерников. - Подобных примеров много. Главный вывод – в западном сообществе началась дестигматизация России. И пока нет очевидных признаков, чтобы этот процесс пошёл вспять».

Поворачивая на тему консолидации русскоязычного сообщества по всему миру, он рассказал о созданном в регионе Центре содействия переселению «Соотечественники», в том числе, он помогает подвергнутым гонениям в странах Прибалтики. И пригласил участников форума на улицу Пушкина, где свой «С неба хлеб» из семейной пекарни продает переехавший из Латвии Язепс Юст. Русский мир – он не только для русских. Нация не моноэтнична, но сплочена под зонтиком русского языка.

«Никто не может заглянуть в будущее, - констатировал губернатор. - Мы можем только анализировать тренды и стараться быть на шаг впереди там, где это возможно. Но что ещё важнее – это вне зависимости от обстоятельств сохранять принципы и усваивать уроки. Мы не должны забывать ничего из того, что преподнёс нам мир за последние годы. С холодной головой мы должны чётко понимать: никакие изменения в политической обстановке не отменят тот факт, что мы должны усиливать, прежде всего, самих себя. Наш Русский мир, наше большое общество, наши ценности – всё это в тяжёлый момент остаётся единственным, на что действительно можно опереться».

Да еще на соседей. Не все из них настроены враждебно. Две страны, с которыми Россия граничит в Псковской области, входят в блок НАТО. Зато третья – Беларусь – равноправная часть Союзного государства. Синеокая соседка прислала на форум делегатов, а секретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев – приветственную телеграмму. Видеобращения к участникам встречи записали депутат Госумы Мария Бутина и медиаменеджер, депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Александр Малькевич. Он напомнил о создании медиахолдинга Союзного государства и задался вопросом, как предстоит рассказывать о жизни в обеих странах внутри одного государства, делая это креативно и интересно.

«Мы должны уметь ярко и образно доносить правду до аудитории. С этим бывают проблемы, - не стал скрывать эксперт. - Многое делается для галочки, косно и неинтересно. Существует агрессивная прослойка людей, которые считают, что правда статична. Нет, с молодежью нужно разговаривать на понятном языке, адаптировать контент для удобных сетевых форматов».

О работе с молодежью говорила и Светлана Конев из Швейцарии. Ребенком родители увезли ее в эмиграцию из Советского Союза, а сегодня она возглавляет Ассоциацию журналистов и СМИ зарубежья и руководит пресс-службой международного движения «Бессмертный полк России». Со сцены медиафорума она призналась, что в последний момент переписала все, о чем планировала говорить.

«Я за два дня увидела регион, от которого просто офигела, - понятными каждому словами выразилась Светлана Конев. - Я познакомилась с большим количеством людей с горящими глазами, которые не хотят никуда уезжать, а хотят развивать регион. Не знаю, Михаил Юрьевич, что вы с ними сделали, но это круто».

От Африки до Пскова

Информационная война прошла острую фазу, но еще далека от завершения. Заместитель генерального директора ТАСС Александр Копнов остановился на том, какую колоссальную роль в защите информационных рубежей играет слово, сказанное точно и корректно. Он напомнил, как тридцать лет назад после открытия информационных шлюзов россияне испытали эйфорию от присоединения к единому глобальному миру, радовались, когда в страну заходили информационные ресурсы со всего мира. А те начали планомерную работу по переформатированию мышления через терминологию. Когда очнулись, оказались «страной-агрессором» с «оккупированными территориями».

Об одной очень важной вещи сказал Александр Копнов. Мы про нее говорим уже два года – столько на «ПЛН FM» (102.6 FM) выходит программа «Прессинг» о внутренней жизни СМИ. Честный разговор обо всем и правдивая информация – вот главное оружие против любых информационных спекуляций. Ни в коем случае не замалчивание. Такое в истории нашей страны уже было, привело к печальным последствиям, хорошо бы и тот урок усвоить.

«У нас свободный перелив информации, - напомнил ТАССовец. - Для российских СМИ не должно быть запретных тем, мы должны быть готовы сообщить нашему читателю обо всех общественно значимых событиях. Другое дело как мы это делаем. Если мы что-то замалчиваем – к чему это приводит? Мы в советские годы уже получили нехорошую вещь, недоверие к собственным средствам массовой информации. Это ошибка. Наш читатель должен четко понимать, что правильную и корректную информацию он может получить в российских СМИ. Это принципиальная вещь – возрождение доверия к российским СМИ. Информация сегодня – одно из главных оружий в мире».

Еще одно видеобращение для Псковского медиафорума записала Мария Захарова, официальный представитель МИД России. Современные технологии в действии: можно оставаться рядом, находясь далеко.

«За время своего существования мероприятие зарекомендовало себя на очень высоком уровне и закрепило статус знакового события для медиасферы Северо-Запада России, - сказала Мария Захарова. - Здесь традиционно собираются единомышленники, которые стремятся создать качественный контент на основе принципов свободы слова, беспрепятственного доступа к информации, ищущие эффективные ответы на вызовы, развязанной коллективным Западом против России гибридной войны».

Идет она по всему миру. Прямо с африканского информационного фронта в Псков приехал Максим Рева, заместитель главного редактора информагентства «Африканская инициатива». Раньше он жил в Эстонии, организовывал акцию «Георгиевская ленточка», возложение цветов к «Бронзовому солдату». «Нет человека, которого бы чаще депортировали из страны, где он родился», - так отрекомендовал спикера Дмитрий Щугорев.

Рассказывая об информационной работе на экваториальном континенте, Максим Рева затронул тему, близкую журналистам хоть в Африке, хоть в Пскове:

«У нас чиновники боятся давать комментарии, - обозначил он положение дел. – Пресс-службы не реагируют на то, что происходит. Запросили комментарий у посла – он пять дней согласовывал его со Смоленской площадью».

Приятно было слышать, что одна из главных болей журналистов по всему миру понятна псковскому губернатору:

«Вопрос непогруженности должной и непрофессионализма, - объяснил Михаил Ведерников. - Если ты занимаешься двадцать четыре на семь тем, чем ты должен заниматься, ты можешь дать оперативный комментарий, не согласовывая, потому что ты все равно его дашь в правильном ключе, ты чувствуешь и понимаешь, что сказать. А если ты не совсем погружен в свою профессиональную деятельность, можешь и ляпнуть что-то, за что потом прилетит».

О, как часто боящиеся «ляпнуть» бегают от журналистов. Теперь мы знаем причину. Отказ от комментариев для СМИ равноценен признанию непрофессионализма. Так и запишем. И надеемся, что подчиненные услышали сигнал высшего должностного лица региона.

Итоги работы, о которой многое было сказано на пленарном заседании, подводить пока рано. Да и наступит ли когда-нибудь такое время? Как сказал присоединившийся к Пскову по прямой видеосвязи начальник информационно-аналитического управления президента Южной Осетии Юрий Вазагов: «Процессы борьбы за многополярный мир только разворачиваются и пока далеки от завершения».

Первые на передовой

С точки зрения информационной войны, на пленарном заседании вырабатывалась стратегия. К тактике достижения обозначенных целей обратились во время работы секций. На них говорили о журналистике в период СВО, о медийном единстве, об искусственном интеллекте, о грантах, учились сторителлингу и обсуждали выживание печатной районной прессы. У главредов районок также состоялась встреча с губернатором – это ли не главное свидетельство того, что они живее всех живых?

Вечером медиафорум перетек в неформальную часть – не менее важную для представителей медийного сообщества. Перед этим прошло награждение отличившихся. Отмечены были и сотрудники медиахолдинга «Гражданская пресса».

Почетной грамоты удостоена специальный корреспондент радиостанции «ПЛН FM» Любовь Кузнецова, благодарственного письма – выпускающий редактор этой же радиостанции Татьяна Иванова. По достоинству был оценен вклад наших коллег в объективное освещение событий общественной, политической и культурной жизни Псковской области, их многолетний добросовестный труд.

А пятый Псковский международный медиафорум уже стал частью истории информационного пространства региона. Охватывая широкую мировую повестку, событие доказывает: даже работая в провинции, журналист остается на передовой информационных баталий.

Юлия Магера

Фото Анны Тягуновой

Теги: #СМИ #медиафорум
Источник: Псковская Лента Новостей
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