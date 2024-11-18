Общество

Обязательное распределение медиков поможет перекрыть кадровый дефицит — Елена Лунгу

Обязательное распределение медиков поможет перекрыть кадровый дефицит. Такое мнение депутат Псковского областного Собрания по округу №2, член комитета по законодательству и местному самоуправлению, врач-терапевт Псковской межрайонной больницы Елена Лунгу высказала в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Мы с коллегами-депутатами поддержали предложение парламентариев из Ленинградской области о введении обязательного распределения медицинских работников. Я считаю, что это решение может помочь нам перекрыть кадровый дефицит. Введя распределение, мы получим больше медицинских работников, врачей, которые будут работать в отдаленных районах. Благодаря целевому обучению к нам возвращается много медиков. В связи с огромной нехваткой кадров в медицине мы просто этого не замечаем, но это работает. К нам возвращаются, устраиваются на работу», – сказала Елена Лунгу.

Она уточнила, что в Псковской области действует множество мер поддержки для медицинских работников, которые положительно влияют на кадровую ситуацию в регионе.

Напомним, на минувшей сессии Псковского областного Собрания депутаты поддержали обращение Законодательного собрания Ленинградской области к председателю Государственной Думы Вячеславу Володину по вопросу необходимости введения системы обязательного распределения выпускников образовательных организаций медицинского профиля.