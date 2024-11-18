Общество

Проекты благоустройства для округов представили на «Хакатоне» в Пскове

Защита проектов в рамках «Хакатона» прошла в псковском Доме молодежи 21 ноября. Участники «Хакатона» защитили свои работы перед главами Усвятского, Новоржевского, Плюсского и Локнянского муниципальных округов, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фотографии: Марина Игнатьева / ПЛН

В числе проектов - благоустройство мемориала и воинского захоронения от новоржевской команды. В последний раз уход за мемориалом проводился в 80-е годы, поэтому он нуждается в реставрации.

Команда из Плюсского округа предложила проект реконструкции парка «Юность» в поселке Заплюсье, который также пришел в запустение. Команда провела соответствующие исследования, по итогам которых и составила проект реконструкции. Также рассмотрели проект создания «Спорт-парка» в столице муниципалитета. Место планируют сделать разноплановым: предусмотрены парковая, спортивная и арт-зона.

«Мы предложили две территории. Территория парка, которая расположена вдоль федеральной трассы. Для нас благоустройство этой территории является актуальным уже несколько лет. В этом году благодаря тому, что у нас уже есть проект, мы заявились как инициативный проект для реализации в 2025 году», - прокомментировала выступление команды своего муниципалитета глава Плюсского округа Наталья Иванова.

Команда из Усвятского муниципального округа представила проект реконструкции деревни Бор, которая во время Великой Отечественной войны служила опорным пунктом для партизан, которые организовали 45-километровый коридор для эвакуации населения из оккупированных территорий. На этом месте в 70-е годы была установлена стела. В 2024 году Усвятский район получил статус Края партизанской славы, в связи с чем приняли решение создать не только памятное место, но и зону, которая встречала бы туристов из Смоленской области и Республики Беларусь.

Также был представлен проект благоустройства городских пространств в Локне.

«Ребята в основном изучали центр посёлка Локня. Там несколько территорий спроектированы. Одна из них в следующем году будет благоустроена в рамках программы "Формирование комфортной городской среды", то есть деньги на территорию уже есть. Самое важное, что сейчас готовится смета. Надеемся, что все идеи, которые ребята предложили, уложатся в тот объём финансирования, который у нас есть», - поделился глава Локнянского муниципального округа Иван Белугин.

Мероприятие проводится в рамках реализации программы развития молодежной политики «Регион для молодых» от Росмолодёжь.