Общество

Наталья Мельникова рассказала об ожидаемом периоде выплаты пенсии в Совфеде

Сенатор от Псковской области Наталья Мельникова выступила на 579-м заседании Совета Федерации с докладом о федеральном законе «Об ожидаемом периоде выплаты накопительной пенсии на 2025 год». Об этом она сообщила в своем Telegram-канале.

Видео: Наталья Мельникова / Telegram

Расчет ожидаемого периода выплаты производится по методике, утвержденной постановлением правительства Российской Федерации от 2 июня 2015 года № 531.

В соответствии с методикой и актуальными данными Росстата, ожидаемый период выплаты накопительной пенсии для мужчин и женщин с 1 января 2025 года устанавливается в размере 270 месяцев.

Помимо этого, на заседании Совета Федерации сенаторы рассмотрели 33 вопроса повестки, а также в рамках «правительственного часа» выступил заместитель председателя правительства Российской Федерации Марат Хуснуллин, он рассказал о формируемом в настоящее время новом национальном проекте «Инфраструктура для жизни».