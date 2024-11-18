Общество

Почти 80% жителей региона не курят — Псковстат

В Псковской области не курят 78,6% жителей в возрасте от 15 лет и старше. Об этом свидетельствуют результаты выборочного наблюдения за состоянием здоровья населения, проведённого в 2023 году, сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковстате.

89,1% женщин и 64,6% мужчин в Псковской области отказались от употребления табачных и нетабачных курительных и некурительных изделий.

По сравнению с данными 2022 года, когда эти показатели составляли 87,1% и 64,1% соответственно, можно сделать вывод о том, что жители Псковской области стали более ответственно подходить к своему здоровью и образу жизни, заключили в Псковстате.