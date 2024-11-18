Общество

Баню на улице Конной в Пскове закрывали на реорганизацию – администрация

Баня на улице Конной в Пскове не закрылась, а проходит реорганизацию. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в администрации города Пскова.

Вопрос о закрытии бани подняли местные жители в сообществе «Жесть по-псковски» в соцсети «ВКонтакте».

«Баня на улице Конной закрыта, в объявлении техническая причина. Пробовали звонить в баню, там на вопрос не ответили, но сказали, что рассматривается вопрос о закрытии», – написал местный житель.

В городской администрации ПЛН пояснили, что из муниципального предприятия баня переходит в муниципальное автономное учреждение, которое будет продолжать выполнять функции по муниципальному заказу.

«В связи с этим баня №5 была закрыта на один день для проведения внутренних организационных работ», – пояснили в администрации.