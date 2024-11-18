Титулованные гости «Мисс и Миссис Псков» примут участие в брифинге в пресс-центре ПЛН

Очередной онлайн-брифинг пройдет в объединенном пресс-центре Псковской Ленты Новостей и радиостанции «ПЛН FM» сегодня, 22 ноября.
Участие в нем примут титулованные гости большого финала фестиваля «Мисс и Миссис Псков 2024», который уже завтра состоится в спортивно-развлекательном центре «Простория»:
Алла Маркина - президент фонда «Планета женщин», директор «Миссис Россия» и «Миссис Москва»,
Ольга Чернявская – Гран-при «Миссис Москва 2024»,
Анна Грунина – Миссис Россия Земной шар 2024,
Галина Бубнова – Гранд-королева планеты, королева музыки,
Наталья Пегова – гранд-королева России,
Лариса Чудакова – Гран-при «Миссис Москва».
Также в брифинге примет участие директор фестиваля «Мисс и Миссис Псков 2024» и «Мисс и Миссис Великие Луки 2024» Николай Королев.
Начало брифинга в 15.30. Как обычно, на YouTube-канале Псковской Ленты Новостей и в группе ПЛН в социальной сети «ВКонтакте» будет организована видеотрансляция.