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Общество

Жителю Пскова назначили четыре месяца принудительных работ за невыплату алиментов в размере 700 тысяч рублей

21.11.2024 22:33|ПсковКомментариев: 0

За невыплату алиментов житель Пскова приговорен к принудительным работам на четыре месяца. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в прокуратуре города Пскова.

38-летний мужчина признан виновным по статье ст.157 ч.1 УК РФ (неуплата родителем без уважительных причин в нарушение решения суда средств на содержание несовершеннолетнего ребенка, неоднократно).

С октября 2023 по апрель 2024 осужденный не выплачивал алименты на содержание несовершеннолетнего сына, общая сумма задолженности составила почти 700 тысяч рублей. Уважительных причин неуплаты алиментов не установлено.

По итогам рассмотрения дела, суд назначил мужчине наказание в виде 4 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении, которое заменено на принудительные работы на тот же срок.

Теги: #алименты
Источник: Псковская Лента Новостей
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