Общество

В правительстве Псковской области обсудили механизмы применения института пробации

Под председательством первого заместителя губернатора региона Веры Емельяновой в Пскове прошло заседание рабочей группы по реализации федерального закона «О пробации в Российской Федерации». Участие в совещании приняли руководство УФСИН России по Псковской области, заинтересованных структурных подразделений правительства региона и автономной некоммерческой организации «Центр социальной адаптации "Другой формат"». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УФСИН России по Псковской области.

Фото: УФСИН России по Псковской области

С основным докладом выступил начальник УФСИН Алексей Емельянов. Он отметил, что в целях выполнения положений нового федерального закона для лиц, в отношении которых применяется пробация, ведомством организовано конструктивное взаимодействие с различными организациями – субъектами пробации. Так, в 2024 году УФСИН совместно с подведомственными учреждениями заключено более 45 соглашений в сфере пробации. Кроме этого, активно осуществляется деятельность по включению мероприятий в государственные и муниципальные программы.

Также в ходе совещания затронули одну из приоритетных задач, стоящих перед УФСИН и правительством региона – создание в Псковской области центра пробации. В настоящее время достигнута договоренность о его открытии на базе АНО «Центр социальной адаптации "Другой формат"». Работа центра поможет людям, освобождающимся из мест лишения свободы, адаптироваться к жизни в обществе.

В рамках встречи стороны высказали компетентные мнения, обсудили вопросы, требующие отдельного внимания, в том числе касающиеся подготовки к реализации закона в части действия с 1 января 2025 года комплекса мер постпенитенциарной пробации, представили ряд предложений по совершенствованию совместной деятельности в рассматриваемых сферах.