Общество

Морковь вернули в Беларусь на границе в Псковской области из-за отсутствия маркировки

На российско-белорусской границе в Псковской области инспектор управления Россельхознадзора запретил ввоз 20 тонн свежей моркови, следующей из Республики Беларусь в Москву. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.

В ходе контрольного мероприятия специалист ведомства установил, что на перевозимой подкарантинной продукции отсутствовали маркировочные этикетки, содержащие информацию о стране её происхождения, стране-экспортере и (или) стране-реэкспортере. Таким образом, представленный фитосанитарный сертификат не подтверждал соответствие ввозимой партии продукции предъявляемым карантинным фитосанитарным требованиям.

Выпуск 20 тонн моркови на территорию Российской Федерации запрещен. Подкарантинную продукцию вернули в Республику Беларусь.