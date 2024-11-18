Общество

Поучаствовать в фестивале культурно-исторического наследия предлагают псковичам

Псковичей приглашают к участию в международном фестивале культурно-исторического наследия «Дружба народов – единство России». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в комитете по молодежной политике Псковской области.

Фото предоставили в комитете по молодежной политике Псковской области

Международный фестиваль культурно-исторического наследия «Дружба народов – единство России» – это масштабное событие, которое призвано сохранить и приумножить культурно-историческое наследие народов России. Он направлен на выявление и поддержку творческих коллективов, продолжающих уникальные художественные и творческие традиции, а также на формирование у молодежи чувства гордости за историю страны.

Фестиваль способствует воспитанию культуры межнационального общения, основанной на уважении чести и национального достоинства граждан, а также на традиционных российских духовно-нравственных ценностях.

К участию в фестивале приглашаются любители и профессионалы в области вокального, хореографического, инструментального и поэтического искусства, литературы и художественного слова, а также представители театральных и литературных студий, дизайнеры, мастера кукольного дела, художники-иллюстраторы.

Возраст участников – не менее 7 лет. Фестиваль включает в себя множество конкурсных мероприятий:

Конкурс вокального, хореографического и театрального искусств «Многонациональный творческий калейдоскоп России»;

Конкурс дизайнеров «Наследие моды»;

Премия «Юный творец»;

Конкурс по созданию национального костюма для куклы «Национальный колорит»;

«Парад многонациональных семей России»;

Конкурс национальных блюд «Народные рецепты объединяют»;

Творческий конкурс среди детей и взрослых с ограниченными возможностями «Калейдоскоп возможностей»;

Конкурс чтецов и перевода поэтессы Ольги Берггольц: «От сердца к сердцу. Только этот путь я выбрала тебе...».

Ознакомиться с полным списком конкурсов и условиями участия можно на официальном сайте благотворительного фонда «Достойная память», а также на официальном сайте фестиваля.

Прием работ проходит до 28 февраля 2025 года по ссылке. Оценивать конкурсные работы будут с 1 по 15 марта 2025 года

Очный этап фестиваля состоится с 10 по 14 апреля 2025 года в Санкт-Петербурге. В рамках мероприятия пройдут полуфинал и финал III Международного фестиваля «Дружба народов – единство России», а также состоится торжественное награждение победителей и призёров. Все участники фестиваля будут награждены дипломами, а победители – кубками, призами и памятными подарками.

Фестиваль учрежден благотворительным фондом «Достойная память».