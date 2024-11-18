Поучаствовать в фестивале культурно-исторического наследия предлагают псковичам

Псковичей приглашают к участию в международном фестивале культурно-исторического наследия «Дружба народов – единство России». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в комитете по молодежной политике Псковской области.
Фото предоставили в комитете по молодежной политике Псковской области
Международный фестиваль культурно-исторического наследия «Дружба народов – единство России» – это масштабное событие, которое призвано сохранить и приумножить культурно-историческое наследие народов России. Он направлен на выявление и поддержку творческих коллективов, продолжающих уникальные художественные и творческие традиции, а также на формирование у молодежи чувства гордости за историю страны.
Фестиваль способствует воспитанию культуры межнационального общения, основанной на уважении чести и национального достоинства граждан, а также на традиционных российских духовно-нравственных ценностях.
К участию в фестивале приглашаются любители и профессионалы в области вокального, хореографического, инструментального и поэтического искусства, литературы и художественного слова, а также представители театральных и литературных студий, дизайнеры, мастера кукольного дела, художники-иллюстраторы.
Возраст участников – не менее 7 лет. Фестиваль включает в себя множество конкурсных мероприятий:
Ознакомиться с полным списком конкурсов и условиями участия можно на официальном сайте благотворительного фонда «Достойная память», а также на официальном сайте фестиваля.
Прием работ проходит до 28 февраля 2025 года по ссылке. Оценивать конкурсные работы будут с 1 по 15 марта 2025 года
Очный этап фестиваля состоится с 10 по 14 апреля 2025 года в Санкт-Петербурге. В рамках мероприятия пройдут полуфинал и финал III Международного фестиваля «Дружба народов – единство России», а также состоится торжественное награждение победителей и призёров. Все участники фестиваля будут награждены дипломами, а победители – кубками, призами и памятными подарками.
Фестиваль учрежден благотворительным фондом «Достойная память».