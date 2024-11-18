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Общество

Россиянам напомнили о новом налоге, который нужно заплатить до 1 декабря

23.11.2024 10:20|ПсковКомментариев: 0

До 1 декабря 2024-го россияне должны будут впервые заплатить налог на доход с процентов по вкладам, полученных за 2023 год. С какой суммы налог будет начисляться и кто от него освобождается, рассказал Эльман Мехтиев, основатель сервиса «Кредчек».

Налог на вклады за 2023 год исчисляется в отношении процентного дохода, полученного резидентом с любых счетов вне зависимости от валюты счета.

«Таким доходом считаются проценты, выплаченные по депозитам, сберегательным счетам, по остаткам на текущих счетах. Не включается в налогооблагаемые доходы процентный доход на сумму до 150 тысяч рублей, так как необлагаемая база для такого налога равна результату умножения суммы в 1 миллион рублей на величину ключевой ставки, действовавшей на 1 декабря», - разъяснил финансист. Ставка на эту дату в прошлом году составляла 15%. (1 млн Х 15% = 150 тыс рублей)

Сумма процентного дохода выше 150 тысяч рублей включается в налогооблагаемый доход за 2023 год. «И если общая сумма такого дохода (зарплата, премии, доход по договорам гражданско-правового характера, процентный доход и т.п. и т.д.) составит менее 5 миллионов рублей, то налог составит 13%, а свыше 5 миллионов - 15% с суммы превышения», - говорит Эльман Мехтиев.

Отдельную декларацию по вкладам подавать не надо, если все вклады и счета в банках РФ - они в автоматическом режиме подают такую информацию в ФНС. В случае, если есть счета в зарубежных банках и финансовых компаниях надо отдельно подавать декларацию о движении денежных средств на таких счетах и подавать «общую» декларацию обо всех доходах, включая процентные доходы по таким счетам, пишет «Прайм».

В любом случае, в личном кабинете физического лица на сайте ФНС или в мобильном приложении в надлежащие сроки появится уведомление о сумме платежа. Срок уплаты налога - по 1 декабря, но так как при оплате в личном кабинете срок зачисления составляет не менее трех рабочих дней, эксперт рекомендует сделать перечисление заранее. Мехтиев напомнил также, что налог на доходы физических лиц должны оплачивать все лица, являвшиеся налоговыми резидентами РФ в отчетном периоде, но с учетом льгот. Статус налогового резидента РФ получает любой человек, находившийся на территории страны 183 дня или более в течение 12 месяцев.

То есть, налоговыми резидентами являются не только граждане РФ, но и иностранцы и лица без гражданства, если они пробыли в РФ более 183 дней. На них тоже распространяются налоговые обязательства, заключил эксперт.

Теги: #налоги
Источник: Псковская Лента Новостей
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