Общество

Мошенники рассылают пользователям вредоносные файлы в сообщениях Telegram

Мошенники для получения доступа к данным жертвы стали отправлять пользователям Telegram сообщения с вопросом «Это ты на фото?», прикрепляя файл с вредоносной программой, рассказала эксперт направления «Народный фронт. Аналитика» Алла Храпунова.

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«Недавно начали поступать сигналы о том, что пользователям Telegram поступают сообщения от неизвестных контактов с вопросом: "Это ты на фото?". Но само фото не видно, сообщение закрыто для просмотра, выглядит как файл и имеет расширение АРК», — рассказала Анна Храпунова.

По словам эксперта, при скачивании файла владелец устройства устанавливает вредоносную программу. С помощью нее мошенники получают доступ к данным, в том числе в приложениях онлайн-банков. Анна Храпунова особо подчеркнула, что фотографии не могут иметь расширение АРК, в отличие от вредоносного программного обеспечения, пишет РИА Новости.

«Если ситуации с открытками по типу "Доброе утро" были направлены на определенную целевую аудиторию, имеющую соответствующую традицию, то модифицированный заход, эксплуатирующий такую слабость, как любопытство, уже может пополнить ряды жертв более широкими слоями нашего общества, в том числе молодыми ребятами, которые часто пересылают друг другу фотографии и картинки, найденные в интернете», — отметила она.

Анна Храпунова посоветовала владельцам гаджетов установить на своих устройствах антивирус, запрет на автоматическую загрузку программ, файлов и фото, а также не доверять сообщениям, полученным от неизвестных контактов.