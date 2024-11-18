Общество

Большой финал «Мисс/Миссис Псков 2024» состоится 23 ноября

Большой финал «Мисс/Миссис Псков 2024» состоится на сцене спортивно-развлекательного центре «Простория» сегодня, 23 ноября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили организаторы.

Фото здесь и далее: Егор Федоров

33 финалистки будут идти к двум главным номинациям — Мисс и Миссис Псков

Напомним, что начало в 17.00.

«Наш портал («Мисс и миссис Псков», - ред.) организует прямую трансляцию финального мероприятия. А пока немного фото с генеральной репетиции шоу от Егора Федорова», - рассказали организаторы.