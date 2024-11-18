Общество

Великолукские полицейские поздравили маму шести детей с предстоящим праздником

Сотрудники отдела по делам несовершеннолетних ОМВД России по городу Великие Луки побывали у одной из многодетных матерей — Анастасии, которая воспитывает шестерых детей. И пришли они, конечно, не с пустыми руками. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Фото здесь и далее: УМВД России по Псковской области

Полицейские совместно с представителями Общественного совета при ОМВД подготовили для Анастасии приятный сюрприз. Гости поздравили хозяйку дома с праздником, а также вручили ей цветы и подарки. Не забыли они и о детворе. Малышей ждали специальные подарки, которые не могли их не порадовать.

«День матери — это не просто повод для теплых поздравлений и добрых пожеланий. Этот день служит для всех наглядным напоминанием о том, что именно семья является основой нашей жизни, источником любви, добра и заботы. Быть мамами — самое высокое человеческое призвание! Ведь их работа круглосуточная — без праздников, отпусков и выходных. И пусть этот кропотливый труд кроме хлопот и переживаний принесет много счастливых минут, неиссякаемого вдохновения и чувства гордости за своих детей. А наградой послужат теплые объятия и улыбки самых родных людей», - отметила в ведомстве.